Idris Elba forklarer hvorfor han flytter til Afrika

Idris Elba planlegger å flytte. Vanligvis er det ikke akkurat noen nyhet at kjendiser flytter, men Elba ønsker å gjøre dette til en stor sak, ettersom han har mange planer for fremtidige filmer på kontinentet. I et intervju med BBC fortalte Elba at han ønsker å bruke sin stjernekraft til å styrke den afrikanske filmbransjen.

"Jeg tror [jeg flytter] i løpet av de neste fem, ti årene, om Gud vil. Jeg er her for å styrke filmindustrien. Det kan jeg ikke gjøre fra utlandet. Jeg må være i landet, på kontinentet," sa han. "Jeg kommer til å bo i Accra, jeg kommer til å bo i Freetown [Sierra Leones hovedstad], jeg kommer til å bo på Zanzibar. Jeg skal prøve å dra dit de forteller historier - det er veldig viktig."

Elba mener at afrikanere bør stå i sentrum for alle deler av filmprosessen. Han håper at på samme måte som publikum har en idé om vestlige storbyer som Los Angeles eller London, vil folk kunne utvikle en forståelse av Afrika uten nødvendigvis å ha vært der.

"Hvis du ser en film eller noe som helst som har med Afrika å gjøre, vil du bare se traumer, hvordan vi var slaver, hvordan vi ble kolonisert, hvordan det bare er krig, og når du kommer til Afrika, vil du innse at det ikke er sant", fortsetter han. "Så det er veldig viktig at vi eier disse historiene om tradisjonen vår, om kulturen vår, om språkene våre, om forskjellene mellom et språk og et annet. Det vet ikke verden."

