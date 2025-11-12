Idris Elba kommer tilbake som Luther: En ny film kommer til Netflix

HQ

Etter at Netflix sikret seg rettighetene til oppfølgerfilmen Luther, Luther: The Fallen Sun, for et par år siden, ble det etter filmens slutt stilt spørsmål om hva som ville bli det neste for Idris Elbas dystre detektiv. Det har vi nå fått svar på, ettersom strømmegiganten har bekreftet at en ny film er på vei.

Jepp, Netflix har gitt grønt lys for en ny Luther film. Vi har ennå ingen offisiell tittel, men vi vet at Elba kommer tilbake som tittelkarakteren, og at han får selskap av Luther veteraner og mangeårige rollebesetningsmedlemmer, Ruth Wilson som Alice og Dermot Crowley som DSU Martin Schenk.

Ellers har Netflix også gitt en liten teaser om hva vi kan forvente oss: "Luther har i all hemmelighet blitt kalt tilbake i tjeneste midt i en ny bølge av brutale, tilsynelatende tilfeldige drap. Men hvordan kan han redde London når alle på alle sider ser ut til å ønske ham død?"

Gleder du deg til mer Luther? Hvis du ikke har sett The Fallen Sun ennå, kan du lese vår anmeldelse av filmen her.