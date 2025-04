Idris Elba og John Cena spiller britiske og amerikanske ledere i Prime Videos Heads of State

Vi har tidligere sett Idris Elba og John Cena sammen på skjermen i The Suicide Squad fra 2021 , en film som introduserte oss for førstnevntes Bloodsport og sistnevntes Peacemaker. Snart fortsetter de to denne dobbeltsatsingen i en ny Prime Video actionkomedie som heter Heads of State, der de spiller Storbritannias statsminister og USAs president, to globale ledere som blir tvunget til å kjempe mot alle odds og overleve i naturen etter at flyet deres blir skutt ned.

Jepp, dette er en ekte film som kommer til strømmeplattformen så snart som 2. juli, og for å forberede oss på den vanvittige ankomsten har en trailer nå debutert og gitt oss en smakebit av humoren og actionen som er i vente.

Når det gjelder det offisielle plottet, blir vi fortalt at det er følgende i sammendraget: "Storbritannias statsminister (Idris Elba) og USAs president (John Cena) har en offentlig rivalisering som setter landenes allianse i fare. Men når de blir mål for en mektig fiende, blir de tvunget til å stole på hverandre når de begir seg ut på en vill, multinasjonal jakt. Sammen med Noel, en briljant MI6-agent (Priyanka Chopra Jonas), må de finne en måte å forpurre en konspirasjon som truer den frie verden."

Kommer du til å se Heads of State i juli?