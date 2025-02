ID@Xbox Showcase kommer tilbake med mange nye indies senere denne måneden

HQ

I en tid der AAA-titlene blir færre, større og dyrere, og også mer forsiktige ettersom utgiverne ikke ønsker å ta noen risiko, har indiespillene blitt stadig viktigere. Det er ofte her vi finner de mest spennende ideene, de sprøeste konseptene og designene som overrasker.

Derfor er Xbox-teamet nå merkbart glade for å kunne bekrefte at det blir en ID@Xbox Showcase i år igjen, og det allerede denne måneden. Datoen er 24. februar, med start kl. 18:00 BST / 19:00 CET. Her er studioene som så langt er bekreftet å ha noe nytt å vise :



11 Bit



Akapura



BigFan



Critical Reflex



Cult Games



Curve



Daedalic



Don't Nod



Game Source Entertainment



No More Robots



Panic



Playstack



Raw Fury



Team17



Thunder Lotus



Vi kommer selvsagt til å følge med på arrangementet og rapportere om alt som skjer, og ID@Xbox Showcase vil også bli streamet på alle de vanlige tjenestene, ikke minst Twitch og Youtube.