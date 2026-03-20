IEA oppfordrer til fjernarbeid og mindre flyreiser for å dempe energiprisøkningen

HQ

Det internasjonale energibyrået (IEA) har oppfordret myndigheter, bedrifter og husholdninger til å ta i bruk tiltak som å jobbe hjemmefra og unngå flyreiser for å bidra til å dempe de stigende energikostnadene som følge av Iran-krigen.

Bekymringene for global inflasjon fortsetter å vokse i takt med de økte energikostnadene. Byrået sier også at reduserte fartsgrenser på motorveiene og færre unødvendige reiser kan bidra til å redusere etterspørselen og dempe virkningen av de skyhøye oljeprisene på forbrukerne.

Tidligere denne måneden koordinerte IEA en rekordstor frigjøring av 400 millioner fat fra de strategiske reservene, i stor grad ledet av USA. Tjenestemenn sier at en kombinasjon av tilbudstiltak og endret forbrukeratferd kan bidra til å stabilisere markedene på kort sikt.

Som byrået sa i en uttalelse:

Vi har nylig lansert den største frigjøringen av IEAs beredskapslagre av olje noensinne - og jeg er i nær kontakt med viktige regjeringer rundt om i verden, inkludert store energiprodusenter og -forbrukere, som en del av vårt internasjonale energidiplomati.

I tillegg til dette inneholder dagens rapport en meny med umiddelbare og konkrete tiltak som kan iverksettes på etterspørselssiden av myndigheter, bedrifter og husholdninger for å beskytte forbrukerne mot virkningene av denne krisen.