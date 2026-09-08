IEM Beijing 2026: « Here – alle 16 lagene er bekreftet

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Om litt under to måneder arrangeres IEM Beijing på Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena i den kinesiske byen. Totalt vil 16 lag være til stede og kjempe om trofeet og premiepotten på 1,25 millioner dollar, og to av de deltakende lagene håper på seier for å holde liv i drømmene om ESL Grand Slam.

Nå som kvalifiseringsrundene til turneringen er avsluttet, lurer du kanskje på hvem som faktisk har sikret seg en plass i IEM Beijing? I så fall kan du se den fullstendige listen over kvalifiserte/inviterte lag nedenfor (med ESL Grand Slam-håpfulle i fet skrift).



9z Team



Team Liquid



The MongolZ



Team Falcons



Mouz



Natus Vincere



Legacy



Furia



BetBoom Team



Aurora Gaming



G2 Esports



Parivision



FaZe Clan



B8



Heroic



Tyloo



Hvem anser du som favoritt til å vinne IEM Beijing?