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IEM Beijing 2026: « Here – alle 16 lagene er bekreftet
Alle deltakende organisasjoner er nå fastsatt før arrangementet som finner sted om to måneder.
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Om litt under to måneder arrangeres IEM Beijing på Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena i den kinesiske byen. Totalt vil 16 lag være til stede og kjempe om trofeet og premiepotten på 1,25 millioner dollar, og to av de deltakende lagene håper på seier for å holde liv i drømmene om ESL Grand Slam.
Nå som kvalifiseringsrundene til turneringen er avsluttet, lurer du kanskje på hvem som faktisk har sikret seg en plass i IEM Beijing? I så fall kan du se den fullstendige listen over kvalifiserte/inviterte lag nedenfor (med ESL Grand Slam-håpfulle i fet skrift).
- 9z Team
- Team Liquid
- The MongolZ
- Team Falcons
- Mouz
- Natus Vincere
- Legacy
- Furia
- BetBoom Team
- Aurora Gaming
- G2 Esports
- Parivision
- FaZe Clan
- B8
- Heroic
- Tyloo
Hvem anser du som favoritt til å vinne IEM Beijing?