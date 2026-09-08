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Counter-Strike 2

IEM Beijing 2026: « Here – alle 16 lagene er bekreftet

Alle deltakende organisasjoner er nå fastsatt før arrangementet som finner sted om to måneder.

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Om litt under to måneder arrangeres IEM Beijing på Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena i den kinesiske byen. Totalt vil 16 lag være til stede og kjempe om trofeet og premiepotten på 1,25 millioner dollar, og to av de deltakende lagene håper på seier for å holde liv i drømmene om ESL Grand Slam.

Nå som kvalifiseringsrundene til turneringen er avsluttet, lurer du kanskje på hvem som faktisk har sikret seg en plass i IEM Beijing? I så fall kan du se den fullstendige listen over kvalifiserte/inviterte lag nedenfor (med ESL Grand Slam-håpfulle i fet skrift).


  • 9z Team

  • Team Liquid

  • The MongolZ

  • Team Falcons

  • Mouz

  • Natus Vincere

  • Legacy

  • Furia

  • BetBoom Team

  • Aurora Gaming

  • G2 Esports

  • Parivision

  • FaZe Clan

  • B8

  • Heroic

  • Tyloo

Hvem anser du som favoritt til å vinne IEM Beijing?

Counter-Strike 2

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ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



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