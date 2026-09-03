IEM Beijing Global Qualifier: 3DMax, GamerLegion og PaiN Gaming blant de første som ble slått ut

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Som vi nevnte i går, vil ting gå utrolig fort når det gjelder Global Qualifier for IEM Beijing. Formålet med arrangementet er å redusere antallet lag fra 16 til bare to overlevende, som begge går videre til hovedturneringen, mens de andre 14 «taperne» blir sendt hjem.

Allerede etter den første spilldagen er fire lag slått ut for godt, etter at den første fasen av nedre del av turneringstreet er fullført. Blant lagene som er sendt hjem, finner vi 3DMax, GamerLegion, PaiN Gaming og Dendele CS, og tre av disse utslåelsene var ganske overraskende.

Når det gjelder det som kommer videre, vil det bli spilt 10 kamper i løpet av dagen i dag, 3. september, og hele åtte lag til vil bli slått ut. Du finner informasjon om kampoppsettet nedenfor.

Nedre del av turneringstreet, 2. runde:



Eyeballers mot MiBR kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Nemiga Gaming mot K27 kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Magic mot BIG kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Heroic mot Color kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Nedre del, 3. runde:



Vinneren av Eyeballers/MiBR mot vinneren av Nemiga/K27 kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Vinneren av Magic/BIG mot vinneren av Heroic/Color kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Semifinaler i den øvre delen av turneringen:



Eternal Fire mot Nuclear TigeRES kl. 16:00 BST/17:00 CEST



HOTU mot B8 kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Kvartfinaler i nedre del: