esports
Counter-Strike 2
IEM Beijing Global Qualifier: 3DMax, GamerLegion og PaiN Gaming blant de første som ble slått ut
Allerede nå er feltet redusert med en fjerdedel, og det er kun 12 lag igjen i konkurransen.
HQ
Som vi nevnte i går, vil ting gå utrolig fort når det gjelder Global Qualifier for IEM Beijing. Formålet med arrangementet er å redusere antallet lag fra 16 til bare to overlevende, som begge går videre til hovedturneringen, mens de andre 14 «taperne» blir sendt hjem.
Allerede etter den første spilldagen er fire lag slått ut for godt, etter at den første fasen av nedre del av turneringstreet er fullført. Blant lagene som er sendt hjem, finner vi 3DMax, GamerLegion, PaiN Gaming og Dendele CS, og tre av disse utslåelsene var ganske overraskende.
Når det gjelder det som kommer videre, vil det bli spilt 10 kamper i løpet av dagen i dag, 3. september, og hele åtte lag til vil bli slått ut. Du finner informasjon om kampoppsettet nedenfor.
Nedre del av turneringstreet, 2. runde:
- Eyeballers mot MiBR kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Nemiga Gaming mot K27 kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Magic mot BIG kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Heroic mot Color kl. 13:00 BST/14:00 CEST
Nedre del, 3. runde:
- Vinneren av Eyeballers/MiBR mot vinneren av Nemiga/K27 kl. 16:00 BST/17:00 CEST
- Vinneren av Magic/BIG mot vinneren av Heroic/Color kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Semifinaler i den øvre delen av turneringen:
- Eternal Fire mot Nuclear TigeRES kl. 16:00 BST/17:00 CEST
- HOTU mot B8 kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Kvartfinaler i nedre del:
- Vinneren av runde 3 nr. 1 i nedre del av turneringen mot taperen av semifinale nr. 1 i øvre del av turneringen kl. 19:00 BST/20:00 CEST
- Vinner av runde 3 nr. 2 i nedre del av turneringen mot taperen av semifinale nr. 2 i øvre del av turneringen kl. 19:00 BST/20:00 CEST