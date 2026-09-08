IEM Beijing Global Qualifier: B8 og Heroic sikrer seg plasser i hovedturneringen i november

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I løpet av forrige uke fulgte vi med på IEM Beijing Global Qualifier, et arrangement som hadde som mål å redusere antallet håpefulle organisasjoner fra 16 til bare to, som begge skulle gå videre til hovedturneringen i november.

Nå er Global Qualifier avsluttet, og de gjenværende lagene er kåret. Til slutt var det både B8 og Heroic som kom ut på topp, der B8 vant Upper Bracket og beseiret Nuclear TigeRES i Upper Bracket-finalen med 2–0, mens Heroic overlevde Lower Bracket og slo Nuclear TigeRES i Lower Bracket-finalen med like 2–0.

Det bør nevnes at mens dette pågikk, var også den asiatiske kvalifiseringen til turneringen i gang, der Tyloo beseiret FlyQuest i finalen og sikret seg den eneste plassen som var på spill gjennom dette kvalifiseringssystemet. Dette betyr at alle de 16 lagene (både de kvalifiserte organisasjonene og de inviterte lagene) er klare for IEM Beijing, og alle øyne er nå rettet mot hovedturneringen som finner sted på Bloomage Biotech Biohyalux ECM Arena i byen mellom 2. og 8. november.