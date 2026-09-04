IEM Beijing Global Qualifier: « Here er de fire lagene som fortsatt er med i konkurransen, samt de planlagte kampene
12 av de 16 lagene er offisielt slått ut, og det gjenstår kun tre kamper å spille.
Som vi nevnte i går, skulle flertallet av lagene som kvalifiserte seg til IEM Beijing Global Qualifier bli slått ut i løpet av de neste timene, med en rekke kamper som skal slå ut så mange som 8 lag, i tillegg til de fire som ble slått ut dagen før.
Vi står nå på terskelen til den siste kampdagen i Global Qualifier, da bare fire lag gjenstår, med tre kamper på programmet, og disse kampene skal avgjøre hvilke to lag som går videre til Main Event.
Før vi går inn på kampene, lurer du kanskje på hvilke åtte lag som ble slått ut i går. Dette er følgende:
- Eyeballers
- Nemiga Gaming
- BIG
- Color
- MiBR
- Magic
- K27
- HOTU
Når det gjelder hva som venter i timene fremover, ser de planlagte kampene ut som følger.
Finale i øvre del av turneringen:
- NuclearTigRES mot B8 kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Semifinale i nedre del av turneringen:
- Eternal Fire mot Heroic kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Finale i nedre del:
- Taperen av finalen i den øvre delen mot vinneren av semifinalen i den nedre delen kl. 19:00 BST/20:00 CEST
Det bør nevnes at begge vinnerne av de respektive finalekampene vil sikre seg billetter til hovedturneringen som starter 2. november.