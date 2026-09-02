esports
Counter-Strike 2
IEM Beijing Global Qualifier: « Here er de første kampene
16 lag vil kjempe om å sikre seg en av de to siste plassene i hovedturneringen.
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Det er snart tid for nok et stort Counter-Strike 2 -turnering, da IEM Beijing er rett rundt hjørnet. Før denne enorme turneringen kan starte, må de siste kvalifiseringsplassene fylles, og det er nettopp dette som vil skje i løpet av de neste dagene.
Fra og med i dag, 2. september, starter den globale kvalifiseringen, og de 16 deltakende lagene vil bli redusert for å avgjøre hvilke to som går videre til neste runde. Med dette i bakhodet kan du se dagens åpningskamper nedenfor. Det er verdt å merke seg at denne delen av turneringen faktisk avsluttes 4. september, selv om det brukes et turneringsoppsett med dobbel eliminering, noe som betyr at det er mange kamper i vente.
IEM Beijing Global Qualifier, øvre del av turneringstreet, 1. runde (2. september):
- MIBR mot Eternal Fire kl. 10:00 BST/11:00 CEST
- 3DMax mot Heroic kl. 10:00 BST/11:00 CEST
- Magic mot K27 kl. 10:00 BST/11:00 CEST
- Nuclear TigeRES mot GamerLegion kl. 10:00 BST/11:00 CEST
- BIG mot Nemiga Gaming kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- HOTU mot PaiN Gaming kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Dendele CS mot Eyeballers kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Color mot B8 kl. 13:00 BST/14:00 CEST