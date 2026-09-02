IEM Beijing Global Qualifier: « Here er de første kampene

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Det er snart tid for nok et stort Counter-Strike 2 -turnering, da IEM Beijing er rett rundt hjørnet. Før denne enorme turneringen kan starte, må de siste kvalifiseringsplassene fylles, og det er nettopp dette som vil skje i løpet av de neste dagene.

Fra og med i dag, 2. september, starter den globale kvalifiseringen, og de 16 deltakende lagene vil bli redusert for å avgjøre hvilke to som går videre til neste runde. Med dette i bakhodet kan du se dagens åpningskamper nedenfor. Det er verdt å merke seg at denne delen av turneringen faktisk avsluttes 4. september, selv om det brukes et turneringsoppsett med dobbel eliminering, noe som betyr at det er mange kamper i vente.

IEM Beijing Global Qualifier, øvre del av turneringstreet, 1. runde (2. september):