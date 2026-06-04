IEM Köln 2026: B8 og BetBoom Team bekreftet for Stage 2

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Som nevnt i går, senere på ettermiddagen, ville en håndfull lag gå videre til andre fase av spillet på IEM Köln, mens en håndfull også ble eliminert fra turneringen for godt. Den sveitsiske braketten for trinn 1 i arrangementet er godt i gang, og det er bare to kampdager igjen (4. og 5. juni), hvor vi vil få fast bekreftelse på åtte totale elimineringer og åtte tropper som går videre til neste fase av handlingen.

I henhold til gårsdagens resultater, B8 beseiret M80 og BetBoom Team overvant GamerLegion, noe som betyr at både B8 og BetBoom Team offisielt sikret billetter til trinn 2, som begynner på lørdag.

Ser vi på den andre siden av gruppen, ble Gaimin Gladiators beseiret av Heroic og Sinners Esports tapte mot Tyloo, noe som betyr at både Gaimin og Sinners er slått ut for godt og vil reise hjem som de to første elimineringene.

Når det gjelder hva som er i vente i dag (4. juni), vil tre lag bli bekreftet for trinn 2, mens ytterligere tre lag vil bli eliminert. Du kan se kampoppsettet nedenfor, og de resterende seks lagene følger dagens aksjon for å spille i morgen, hvor alt står på spill.

IEM Cologne 2026 Stage 1-kvalifiseringskamper 4. juni:



GamerLegion vs. BIG



M80 mot NRG



Lynn Vision Gaming vs. MiBR



IEM Köln 2026 Stage 1 eliminasjonskamper 4. juni: