IEM Köln 2026: GamerLegion, M80, B8 og BetBoom Team på randen av Stage 2-kvalifisering

HQ

Mens den første fasen av spillet på Intel Extreme Masters Cologne 2026-turneringen ikke avsluttes på noen dager til, forventer vi å se en håndfull lag gå videre fra fasen i ettermiddag, og slå sin Stage 2-billett, alt mens et par tropper blir slått ut av Counter-Strike 2 -turneringen for godt.

Den sveitsiske fasen er i gang, og ettersom lagene trenger tre seire for å gå videre og tre tap for å bli eliminert, vil dagens kamper gi svar med hensyn til fremtiden til totalt fire lag, ettersom dagen vil ende med to 3-0-tropper og to 0-3-lag også.

Som det ser ut, GamerLegion, M80, B8, og BetBoom Team er alle 2-0 og vil møte hverandre mot hverandre for en Stage 2-billett. GamerLegion vil kjempe mot BetBoom Team, mens M80 og B8 står overfor hverandre. Vinnerne går videre, og taperne går tilbake i folden for å jakte på en tredje seier i løpet av de neste par dagene med sveitsisk etappeaksjon.

På samme måte er Sinners Esports, Heroic, Gaimin Gladiators og Tyloo alle 0-2 og vil også spille mot hverandre. Tyloo matches med Sinners Esports, og Gaimin Gladiators og Heroic vil duellere det, med vinnerne som lever for å kjempe en annen dag, mens taperne blir eliminert fra turneringen for godt.

Når det gjelder de andre kampene, vil 1-1-lagene møte hverandre, med Team Liquid mot MiBR, Thunderdownunder mot BIG, NRG mot FlyQuest, og Sharks Esports mot Lynn Vision Gaming. Ingen av disse lagene kan gå videre eller bli slått ut.

Fase 1 fortsetter frem til 5. juni, mens fase 2 fortsetter fra og med 6. juni.