IEM Köln 2026: GamerLegion, M80 og MiBR neste til å kvalifisere seg til trinn 2

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Den siste dagen av den første fasen av spillet i IEM Köln vil skje i dag, da de resterende seks lagene som er igjen og kjemper om en av tre plasser i andre etappe, vil alle vite hvor de står om noen timer.

Totalt skal det spilles tre kamper, der tre vinnere/kvalifiserte lag skal kåres, og tre tapere/eliminerte lag også skal kåres. Når det gjelder hvilke kamper som er i horisonten, kan du se kampoppsettene for disse tre må-vinn-kampene nedenfor.



Team Liquid vs. FlyQuest



NRG vs. BIG



Tyloo vs. Lynn Vision Gaming



Når det gjelder gårsdagens resultater, kvalifiserte tre lag seg og tre lag ble eliminert, med GamerLegion, M80, og MiBR alle går videre og blir med B8 og BetBoom Team i neste spillerunde. På den annen side ble Thunderdownunder, Sharks Esports, og Heroic alle slått ut for godt, og ble med Gaimin Gladiators og Sinners Esports som de første troppene på vei tilbake til flyplassen for flyreiser hjem.

Med alt dette i bakhodet, hva forventer du av dagens aksjon?