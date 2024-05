IF faller litt under forventningene på kino, Kingdom of the Planet of the Apes faller til andreplass

HQ

John Krazinskis IF har gjort et ganske imponerende inntrykk på kinokontoret, selv IF den falt litt under forventningene i USA. Med et budsjett på 110 millioner dollar klarte filmen å trekke inn 35 millioner dollar fra det amerikanske publikummet, mens det var forventet at den skulle trekke inn minst 40 millioner dollar, ifølge Variety.

Med det globale publikummet tatt i betraktning, klarte filmen likevel å få inn 55 millioner dollar totalt i løpet av sin første helg. Det er en tøff kamp for filmen fremover, men med god mottakelse fra de som har sett filmen, er det håp ennå.

Kingdom of the Planet of the Apes, forrige ukes vinner, falt riktignok til andreplass på det amerikanske kinokontoret, men har likevel klart å håve inn en god del penger. I skrivende stund har den spilt inn 237 millioner dollar på verdensbasis med et budsjett på 130 millioner dollar. Apene står sterkt sammen!