IFA 2025: Lepro lanserer verdens første AI-belysningskolleksjon

Smart belysning blir stadig mer populært, i takt med at folk begynner å ta i bruk flere og flere smarte produkter i hjemmet. Disse enhetene kobles til hubber eller AI-systemer som Apple eller Google Home, og gjør det mulig å slå på lys (eller til og med justere varmenivået) ved å be Siri, Gemini, Alexa og så videre om å gjøre det harde arbeidet. Selv om dette er nyttig, kan det noen ganger være irriterende og føre til problemer å koble alt til ett kjernesystem, og det er grunnen til at Lepro har kommet opp med en ganske intuitiv idé.

Som en del av IFA 2025 har teknologiprodusenten avslørt en serie med AI-lys, som beskrives som verdens første i sitt slag. I hovedsak fungerer de omtrent som vanlige smartlamper, bortsett fra at du ikke trenger å koble dem til på samme måte som Philips Hue eller Nanoleaf, ettersom du når du har satt dem opp, kan snakke direkte med lampene for å tilpasse lysnivåer, slå dem av og på og så videre, alt ved ganske enkelt å si "Hey Lepro" som initieringskommando.

Totalt fire produkter er annonsert, og disse er bordlampen TB1-Pro, LED-stripen S1-Pro, taubelysningen N1-Pro og den slanke, smarte gulvlampen OE1-Pro. Alle de fire enhetene kommer med AI-integrering for håndfri kontroll, Wi-Fi-tilkobling og et moderne design.

Nøyaktige lanseringsplaner er ennå ikke kunngjort, men Lepro har til hensikt å lansere den første bølgen av produkter i Nord-Amerika senere i år til en pris som ikke er kunngjort, før de deretter kommer til flere regioner rundt om i verden.

