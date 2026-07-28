IFAB innrømmer at dommeren begikk en feil mot Sveits, noe som ga Argentina en enorm fordel i VM

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International Football Association Board (IFAB) har utgitt rundskriv nr. 34, der de forklarer «viktige presiseringer av spillereglene for 2026/27», spesielt når det gjelder tidsbegrensede innbytter og VAR-protokoller, og en av disse avklaringene gir et klart svar på en av de største kontroversene under VM 2026: utvisningen av den sveitsiske spissen Breel Embolo i kvartfinalen mot Argentina, der han fikk sitt andre gule kort på grunn av en «feilidentifisering».

I den kampen fikk Leandro Paredes opprinnelig et gult kort for en overtredelse, men etter å ha sjekket VAR fant dommeren Joao Pinheiro ut at Embolo faktisk hadde simulert, og at Paredes ikke hadde begått noen overtredelse; Det gule kortet «byttet side» automatisk i henhold til det de kalte «feilidentifikasjonsprotokollen», som tillater dommere å endre avgjørelsen når en spiller får gult kort eller blir utvist for en overtredelse som faktisk ble begått av det andre laget.

Men nå forklarer IFAB at regelen, i sin nåværende form, ble brukt feil: VAR kan gripe inn i forbindelse med feil identitet når feil spiller har fått gult kort , men den kan ikke brukes til å vurdere selve overtredelsen på nytt. Derfor burde dommeren ha fjernet det gule kortet til Paredes, men hadde ikke myndighet til å «dømme om» situasjonen og gi det gule kortet til Embolo.

«Et gult kort (advarsel) som ikke er et andre gult kort, kan kun vurderes på nytt for å identifisere spilleren som begikk overtredelsen som ble straffet; selve overtredelsen kan ikke vurderes på nytt/endres», skrev IFAB.

IFAB innrømmer derfor at dommeren begikk en feil og overskred sin myndighet, selv om IFAB også uttalte at bruken av klausulen ble «godt mottatt», og at den nye regelen derfor kan bli endret igjen i fremtiden. «Bruken av klausulen om feil identifisering for å håndtere simulering under FIFA-VM 2026 ble godt mottatt og vil bli inkludert i den detaljerte gjennomgangen av VAR-protokollen som ble kunngjort i rundskriv nr. 32. Den kan imidlertid ikke brukes som sådan før denne gjennomgangen er avsluttet.