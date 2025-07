iFixit om Switch 2 Pro-kontrolleren: "En dårlig unnskyldning for en kontroller" Fra innlimte deler til utdatert joystick-teknologi, avslører denne videoen et design som setter form over funksjon.

HQ Nintendos nye Switch 2 Pro-kontroller er under mikroskopet i den nyeste teardown-videoen fra iFixit - kanalen som har gjort seg bemerket ved å demontere elektronikk og bedømme hvor DIY-vennlige gadgetene dine egentlig er. Og de holder ikke tilbake når det kommer til denne nyeste kontrolleren fra Nintendo, som de mener er "helt uakseptabel". Selv noe så enkelt som å bytte batteri - noe som uunngåelig vil bli nødvendig på sikt - krever at man må lirke av et pålimt frontpanel. Deretter må man fjerne nesten halvparten av de interne komponentene, inkludert kretskortet. Det er en unødvendig komplisert prosess (og sannsynligvis med vilje). Til tross for den heftige prislappen på $ 85, bruker kontrolleren ikke engang Hall-effekt joysticks. Nei, Nintendo bruker fortsatt gamle potensiometerpinner - beryktet for stick drift. Og å erstatte dem? Også en massiv smerte. Du må nok en gang rive opp det limte panelet og demontere langt mer enn du burde. Dommen? Nintendo har levert en kontroller som ser elegant ut og ligger godt i hånden - men den er en tikkende bombe når det gjelder servicevennlighet og joystick-teknologi. iFixit påpeker også at det finnes billigere alternativer på markedet med bedre funksjonalitet, Hall-effekt-pinner og mye enklere batteribytte. Det eneste lyspunktet? Nintendo virker fortsatt forpliktet til å reparere driftsproblemer - hvis du er villig til å gå gjennom den prosessen. Sjekk ut videoen nedenfor. Hva er dine tanker om Switch 2 Pro-kontrolleren?