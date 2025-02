Ifølge analytikere vil Avowed bli en større hit enn Indiana Jones and the Great Circle i løpet av sin første måned

HQ

Februar har vist seg å være en utrolig travel måned for videospillutgivelser. Kingdom Come Deliverance 2, Civilization VII, Like a Dragon, Avowed, Monster Hunter Wilds ... og dette er bare de viktigste (du kan sjekke resten i artikkelen vår), og nå som noen av dem har vært i salg i noen uker, kan vi ekstrapolere hvordan de har prestert eller vil prestere når det gjelder salg og popularitet.

Dataanalyseagendaen mindGAME Data har delt sine anslag for den første måneden på markedet for Avowed, det nylige RPG fra Obsidian og Xbox Games Studios, og dataene er ganske overraskende. Ifølge analyseselskapet vil Avowed nå 4,9 millioner spillere i løpet av sin første måned i salg, inkludert både Game Pass-abonnenter som har spilt det der og de som har kjøpt en kopi av spillet digitalt eller fysisk. Det tallet alene er talende nok, og det ser ut til at vi ikke var de eneste som likte det fargerike eventyret i de levende landene. Men Avoweds suksess ser enda bedre ut når den plasseres sammen med Xbox Game Studios 'siste store utgivelse i 2024, Indiana Jones and the Great Circle. Det viser seg at MachineGames' action-puslespill om den ikoniske arkeologen bare klarte å nå 4 millioner brukere på samme tid.

Det betyr selvfølgelig ikke at Indy ikke vil ta igjen terreng når det når PS5-spillere til våren, og det vil sikkert ikke ta Xbox for lang tid å bekrefte ryktet om at Avowed også vil være tilgjengelig på Sonys konsoller, men det ser ut til at kampen om Årets spill 2025 allerede begynner å bli hard. Og det er bare februar.