Ifølge Arnold Schwarzenegger, vil Conan the Barbarian oppfølgeren bli filmet i 2027

HQ

For et par måneder siden, under en opptreden på en fanfestival dedikert til actionstjernen, avslørte Arnold Schwarzenegger at arbeidet med en oppfølger til Conan the Barbarian snart skal starte, og at han også har planer om å vende tilbake til Predator (som vi forventet med tanke på de siste prosjektene) og Commando.

Arnie fortalte fansen at han i Conan-oppfølgeren ville komme tilbake som en alderstilpasset versjon av karakteren, nærmere bestemt som King Conan, og nå er actionlegenden tilbake med mer informasjon om prosjektet.

I en samtale med TheArnoldFans forklarte Schwarzenegger nok en gang at målet er at Conan the Barbarian-oppfølgeren skal ha premiere i 2027, og at han nå jobber hardt med å gjøre seg klar (eller kanskje det beste ordet er "jacked") for filmen.

Schwarzenegger forklarer: "Neste år skal vi lage King Conan. Så det er en realitet nå, og jeg gleder meg veldig til det. I de siste ti årene har jeg sagt: 'Vi bør lage King Conan, og vi bør få skrevet et godt manus, få tak i noen som virkelig forstår Rober E. Howard, som forstår Frank Frazettas kunstverk, og som kan fortsette. Jeg vil ha John Milius, regissøren av Conan 1, til å være produsent. Så det blir virkelig fantastisk."

Ser du frem til en oppfølger til Conan the Barbarian?