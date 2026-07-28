Ifølge Bethesda har nedbemanningene hos Xbox ikke påvirket utviklingen av * The Elder Scrolls VI*

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Da den massive nedbemanningsbølgen ble bekreftet for Xbox, med kutt på 3 200 stillinger (1 600 umiddelbart og ytterligere 1 600 frem til juli 2027), begynte mange å lure på hva dette betyr for produksjonen av mange av spillene Xbox Game Studios har i pipelinen.

Spesielt siden enhver nyhet om en tittel fra Bethesda Game Studios er en god nyhet på dette tidspunktet, begynte noen å lure på om arbeidet med « The Elder Scrolls VI hadde blitt påvirket – prosjektet som Bethesda hevder er deres primære utviklingsfokus i dag».

Den gode nyheten er at prosjektet ikke har blitt påvirket, i hvert fall ifølge en uttalelse fra Bethesda til YouTuberen MrMattyPlays (takk, PC Gamer). Det er sluppet en ny video med svar direkte fra Bethesda om en rekke spørsmål, ikke minst om nedbemanningene har hatt noen innvirkning på produksjonen av spillet.

Bethesdas svar var kort, men klart: «Nei, utviklingsplanen er ikke påvirket.»

Så gode nyheter, og forhåpentligvis betyr dette at vi kommer tilbake til Tamriel innen slutten av 2020-årene, selv om det ikke er et veddemål vi er desperate etter å inngå...