Ifølge David Harbour ble hele tredje akt av Black Widow omarbeidet under innspillingen.

David Harbour, stjernen fra Gran Turismo, Stranger Things og selvfølgelig det kommende MCU-prosjektet Thunderbolts, har i et nylig intervju fortalt at hele tredje akt av Black Widow ble omarbeidet under innspillingen.

I en samtale med Josh Horowitz i Happy Sad Confused sa Harbour: "Det som er så bra med [Marvel], er at de omarbeider ting, selv i store produksjoner som Black Widow ... hele tredje akt ble omarbeidet mens vi filmet, noe som er utrolig. De vil bare ha den friheten."

Å omarbeide en film midt under innspillingen kan høres ut som en katastrofe, men Marvel er kjent for å endre på ting. MCU er alltid på jakt etter å unngå lekkasjer, og derfor kan det hende at selv manuskripter ikke inneholder hele sannheten om en film. Black Widows tredje akt ble imidlertid ikke særlig godt mottatt, noe som kan tyde på at det er best å holde seg til den opprinnelige planen.