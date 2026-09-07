Ifølge en innsider er Insomniacs «Venom»-spill angivelig fortsatt under utvikling

Det ville være synd hvis den eneste gangen vi fikk spille som Venom i et Insomniac-spill, var da vi fullstendig herjet i New York City i den ene oppdraget fra Marvel's Spider-Man 2. Det føltes som om det øyeblikket hintet om et eget «Venom»-spill, og selv om vi nesten ikke har hørt noe om den tittelen, er det ifølge en produktiv innsider fortsatt under utvikling.

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Insideren og lekkasjekilden NateTheHate svarte nylig en spiller som spurte om Marvels Venom fortsatt var under utvikling. «Venom er fortsatt i full gang med utviklingen, sist jeg sjekket. Når det blir kunngjort, vet jeg ikke,» skrev han.

Vi har hørt motstridende rapporter om Venom-spillet i ganske lang tid. Tidligere i år rapporterte en skuespiller at det hadde blitt skrotet internt. Vi vet at ikke alle planlagte Spider-Man-spill hos Insomniac vil se dagens lys, ettersom et live-service-spill i Spider-Verse-stil ble kansellert.

Akkurat nå ligger prioriteten helt klart på Marvels Wolverine, som lanseres om litt over en uke. Etter det vil det ikke ta lang tid før Insomniac avslører sitt neste prosjekt, og fansen vil sannsynligvis ønske seg en tilbakevending til spindelvevssvinging i en eller annen form.