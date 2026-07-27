Ifølge en ny rapport er sulten i verden i kraftig tilbakegang

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Selv om det har vært mange negative overskrifter om tilstanden i verden de siste årene, er det mange trender som går i riktig retning. Et eksempel kommer fra «The State of Food Security and Nutrition in the World 2026», som har gitt ut en ny rapport som viser at den globale sulten har gått dramatisk ned.

Selv om 7,8 % av verdens befolkning fremdeles ikke har nok å spise, har dette tallet falt fra 35 % i 1970. Selvfølgelig bør tallet synke til 0 %, så det gjenstår fortsatt arbeid, men rapporten slår fast at ytterligere 20 % forventes å bli løftet ut av sult i løpet av resten av dette tiåret.