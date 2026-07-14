Ifølge en ny rapport forventes konsollsalget å stupe med nesten 20 % i 2026

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Selv om Nintendo feiret den ene salgssuksessen etter den andre med Switch 2 i fjor, er utsiktene for videospill som fenomen fortsatt dystre. Til tross for den raskt selgende hybridkonsollen melder GamesIndustry.biz nå at en studie fra S&P Global Market Intelligence Kagan indikerer at konsollsalget i 2026 forventes å falle med 19,5 % til totalt 33,9 millioner enheter.

Et stort problem er selvfølgelig de høye konsollprisene, samt det faktum at både PlayStation 5 og Xbox Series S/X nå er ganske utdatert maskinvare. S&P-analytikerne kritiserer også de overordnede strategiene og mangelen på spill (et problem som til og med strekker seg til Switch 2, der nye titler i Nintendos største serier er merkbart fraværende).

Håpet er at chipprisene vil begynne å falle i 2028, slik at Microsoft og Sony kan lansere PlayStation 6 og Project Helix til rimelige priser, men slik situasjonen er nå, antas det at ikke engang det konsolleksklusive Grand Theft Auto VI vil kunne forhindre et massivt fall i salget.