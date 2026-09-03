Ifølge en rapport skal vannforsyningsselskapene ha sluppet ut avløpsvann tilsvarende 43 000 timer i britiske farvann i juli og august

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En ganske opprivende rapport har kommet fra organisasjonen Surfers Against Sewage (SAS), der det hevdes at bare i løpet av juli og august skjedde det utslipp av avløpsvann tilsvarende hele 43 000 timer i britiske farvann fra vannselskaper, hvorav hele 2 000 tilsvarende timer ble sluppet ut i badevann.

Rapporten påpeker at det skjedde en særlig stor utslippsmengde under den nylige helligdagshelgen, da en mengde tilsvarende 34 dagers avløpsvann ble sluppet ut i badevannet i løpet av tre dager.

Det bør nevnes at vannforsyningsselskapene har lov til å slippe ut avløpsvann i elver og hav via stormavløp i perioder med kraftig nedbør, men mengden skal ligge innenfor rimelige grenser. Dette har tydeligvis ikke vært tilfelle, ettersom det ifølge Sky News ble utstedt hele 290 avløpsvarsler gjennom SAS’ «Safer Seas and Rivers Service»-app i løpet av sommeren, og 85 % av disse skjedde i badevann som ifølge Miljøetaten skulle ha god eller utmerket vannkvalitet.

I tillegg kommer rapporter om hundrevis av sykemeldinger fra folk som har badet i Storbritannias elver, innsjøer og hav gjennom hele sommeren, hvorav mange har fått infeksjoner og i sjeldne tilfeller til og med måttet legges inn på sykehus.

Water UK har siden kommet med en kommentar til denne rapporten, der de forklarer «87 % av badevannene oppnådde karakteren «god» eller «utmerket». Dette står i sterk kontrast til 1990-tallet, da mindre enn en tredjedel av badevannene ville ha oppfylt dagens standarder.»

Talspersonen la videre til: «Ingen utslipp av avløpsvann er noensinne akseptabelt, og vi jobber for å få slutt på dem så raskt vi fysisk kan. Derfor tredobler vi investeringene for å halvere utslippene fra stormavløp innen 2030 og oppgradere kapasiteten til 1 700 avløpsrenseanlegg.»