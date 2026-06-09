Ifølge en teknologisjef kan humanoide roboter bli det nye avskrekkende middelet mot krig

HQ

Moderne krigføring har allerede fjernet mye av det personlige aspektet ved krig. Drone- og rakettangrep har fortsatt ødeleggende virkninger på mennesker og byer, men bruken av bakkestyrker har avtatt over tid. Dette kan endre seg, men det vil ikke være mennesker som går i kamp.

Det er i alle fall Sankaet Pathaks visjon for fremtiden. Sjefen og medgrunnleggeren av oppstartsbedriften Foundation Robotics jobber for tiden med en ny modell av Phantom-roboten, en maskin som ikke bare er designet for sivilt bruk, men også som et militært verktøy.

Foundation Robotics hevder å være det eneste amerikanske selskapet som fokuserer på å utvikle roboter for et bredt spekter av militære anvendelser. I et intervju med BBC forklarte Panthak at han mente at «frontlinjevåpen» og bevæpning av roboter kunne redusere sivile tap, samt holde menneskelige soldater utenfor fare. Panthak sier at Kina allerede satser på denne teknologien, og at det er på tide at Vesten følger etter.

Foreløpig er teknologien ganske enkelt ikke på plass for å ha hærer av autonome soldater. Funksjonaliteten til Phantoms hender må forbedres, den trenger et sterkere batteri og evnen til å reise seg igjen når den velter. Nye modeller vil forbedre Foundations oppskrift, men vi trenger sannsynligvis ikke å bekymre oss for robotsoldater med det første.