Ifølge en viral teori skal et romskip fra rommet dukke opp under VM-kampen mellom Brasil og Skottland i kveld

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Brasil og Skottland spiller i kveld, onsdag 24. juni (kl. 00:00 CEST, 23:00 BST), i en gruppespillkamp under VM i Miami, samtidig som kampen mellom Marokko og Haiti går av stabelen. Brasil kjemper om å bli gruppeleder, mens Skottland vil prøve å vinne for å sikre seg kvalifisering til 32-delsfinalen.

Denne svært uvanlige kampen (det har bare vært fem andre kamper mellom Brasil og Skottland siden 1974, den siste i 2011, hvor Brasil vant fire av dem og spilte uavgjort i én) har uventet gått viralt på grunn av en teori som sier at under kampen... vil et romskip ankomme.

Teorien kommer fra Vó Bahiana, en brasiliansk spiritist og selvutnevnt synsk og klarsynt, som har over 23 millioner følgere på Instagram og TikTok. Noen dager før kampen la hun ut et innlegg om at hun to ganger har drømt om en utenomjordisk invasjon og massebortføring som skal starte under kampen. «Jeg må fortelle dere at jeg igjen har drømt om at romvesener invaderer fotballbanen i Miami. Og jeg så tydelig hvordan spillerne ble ført bort av det første skipet som ankom», sa Bahiana i videoen på sosiale medier, med tårer i øynene.

Hun hevdet også at hun i den andre drømmen befant seg inne i romskipet, som var «fullt av knapper og fullt av lag, som om man kunne gå gjennom dem», og at hun så mye smerte og gråt, og at det er grunnen til at hun tror dette kan være et angrep.

Noen timer før kampstart legger mange ut memes og AI-genererte videoer som viser at Vinícius og Neymar blir bortført. Til og med Miami International Airport utstedte en «offisiell luftromsbegrensning på grunn av rapporter om uvanlig luftaktivitet i regionen».

Andre påpeker at filmen «The Tomorrow War» fra 2021 også viste begynnelsen på en utenomjordisk invasjon under en kamp mellom Brasil og Skottland, som teoretisk sett skulle finne sted under VM i 2022...

Kampen mellom Brasil og Skottland starter kl. 00:00 CEST, 23:00 BST, om noen få timer. Hvis det virkelig skulle dukke opp romvesener over stadionet i Miami, vil vi selvfølgelig dekke alt dette i vår seksjon for verdensnyheter.