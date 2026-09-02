Ifølge Encyclopædia Britannica har vi nå offisielt gått inn i slutten av 2020-årene

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1. september 2026 markerte ikke bare starten på den siste tredjedelen av året: den innledet også «offisielt» den perioden som i folkemunne kalles «slutten av 2020-tallet». Det er ifølge Encyclopædia Britannica, verdens eldste leksikon som har vært i kontinuerlig utgivelse, som satte X/Twitter i brann da de publiserte dette på tirsdag.

Selv med noe så uformelt som uttrykket «slutten av 2020-årene», gir teorien mening: hvis vi deler et tiår i tre deler, ville «begynnelsen av 2020-årene» ha vært fra 1. januar 2020 til 30. april 2023, midten av 2020-tallet fra 1. mai 2023 til 31. august 2026, og til slutt slutten av 2020-tallet fra 1. september 2026 til 31. desember 2029.

Det gir mening, ikke sant? Hvis vi tenker på at vi nå befinner oss i «slutten av 2026», så er vi etter samme logikk nå i slutten av 2020-årene, selv om mange nekter å innse hvor fort tiden går, spesielt med de traumatiske hendelsene rundt Covid-19 som preget hele «begynnelsen av 2020-årene». Men alt i alt, har 2020-årene vært snille mot deg så langt?