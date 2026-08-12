Ifølge Jennifer Svedberg-Yen var krigen mellom forfatterne og malerne alltid en del av planen i * Clair Obscur: Expedition 33*

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Det er mange spoilere for * Clair Obscur: Expedition 33 * hvis du ikke har spilt det ennå. Vil du trekke deg ut nå mens du kan?

Mot slutten av * Clair Obscur: Expedition 33*avsløres det at verdenen du lever i, den du kjemper for å forsvare, er skapt. Ikke av en gud, ikke av Maleren, men av sinnet til en ung mann som ikke lenger er i live. Den virkelige Verso, som døde i en konflikt mellom Forfatterne og Malerene, to overnaturlige fraksjoner som bokstavelig talt kan gi liv til sine uttrykk. Denne vrien kommer som et skikkelig sjokk første gang du opplever den, men Jennifer Svedberg-Yen, hovedforfatteren bak «Clair Obscur: Expedition 33», sier at det alltid var en del av planen å ha disse fraksjonene på plass.

«Da vi kom på premisset og ideen om malerne, var det helt naturlig å også tenke på de andre kunstformene – musikk, litteratur, skulptur – alle de forskjellige måtene folk uttrykker seg på, både følelsesmessig og filosofisk,» sa Svedberg-Yen på Celsius 232. «Så ja, det er definitivt noe vi på en måte allerede hadde, noe vi allerede hadde i bakhodet på den tiden.»

Svedberg-Yen gikk ikke nærmere inn på om denne konflikten vil bli utdypet i en potensiell oppfølger, men det virker absolutt som om døren er åpen for at Sandfall Interactive kan utforske dette videre hvis de ønsker det. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer snakk om « Clair Obscur: Expedition 33: