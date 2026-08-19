Ifølge pirater skal DRM være hovedårsaken til den dårlige ytelsen til «Marvel Tokon: Fighting Souls» på PC

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Marvel Tokon: Fighting Souls, det lagbaserte kampspillet med superheltfigurer fra Marvel, har gjort det rimelig bra siden lanseringen, men det kunne ha gått mye bedre hvis PC-versjonen hadde vært på høyde. Det fikk svært raskt blandede» anmeldelser på Steam, og selv om utviklerne har lovet å forbedre situasjonen, avtar den opprinnelige begeistringen raskt.

Selv om det sikkert ikke kommer som noen overraskelse for noen, ser det ut til at en del av denne dårlige ytelsen henger sammen med DRM – sikkerhetsmekanismen mot piratkopiering som i årevis har blitt kritisert for å påvirke spillytelsen betydelig. Det merkelige ved denne saken er at gruppen av brukere som har bevist at dette stemmer, er de samme piratene som har knekket spillet.

Ifølge Polygon rapporterer brukere på Reddit og ResetEra som har fått tilgang til spillet via denne krakkede versjonen, at de har klart å kjøre spillet med 60 fps og med de høyeste kvalitetsinnstillingene. De oppdaget også at de ikke trengte å forhåndslaste spillets shaders for å få en jevn opplevelse, noe som er en forutsetning i den offisielle versjonen. En bruker bemerket at de fortsatt opplevde litt hakking når de utførte superangrep og i spillmenyene, men at den generelle opplevelsen var mye bedre.

Det skyldes heller ikke bare DRM-en. SDK-forespørsler (i hovedsak konstante tilkoblingsforespørsler mellom spillet og PlayStation Network, et krav fra Sony) ser også ut til å bremse spillet, i likhet med den ekstra Easy Anti-Cheat-programvaren.

Nå som hovedproblemene er identifisert og nytten av programvaren som piratkopieringsbeskyttelse (for akkurat dette spillet) har vist seg å være meningsløs, bør Sony ta affære og tilby sine PC-spillere en langt mer optimalisert versjon, ved å fjerne disse hindringene som de selv har pålagt spillet.