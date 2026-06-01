Ifølge rapporten kommer en ny Apple TV, Siri Remote-oppdatering er mulig, og gjør deg også klar for et nytt HomePod mini-sett

HQ

9 til 5 Mac kan fortelle oss om den siste utgaven av Power On-nyhetsbrevet. I følge det gjør Apple seg klar til å lansere nye versjoner av Apple TV 4K og HomePod mini senere i år. Vi vil også få utgivelsen av neste generasjon Siri i iOS 27. Disse enhetene vil stort sett bare være chipoppgraderinger, men Apple TV 4K kan få en oppdatert Siri Remote.

En ny Apple TV 4K og HomePod mini blir knyttet til Apples nye Apple Intelligence-funksjoner. Den programvaren er nå planlagt til høsten.

Det antas at Apple TV 4K vil få en bump fra A15-brikken til A17 Pro-brikken, og HomePod mini vil få en bump fra S5-brikken til S9-brikken. Når det gjelder Apple TV 4Ks nye Siri Remote, er det uklart hvor betydelige endringene vil være.

Så det høres ut som Apple endelig har AI-utrullingen i orden. Og hvis alt går etter planen, bør oppdaterte versjoner av Apple TV 4K og HomePod mini komme ut i høst.