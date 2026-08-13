Ifølge rapporter trekker Microsoft seg ut av Kina for godt

HQ

Den stadig mer anspente og polariserte globale situasjonen påvirker naturligvis virksomheten, og nå er flere uavhengige analyser enige om at et av verdens største selskaper er i ferd med å forlate det som er verdens største marked for godt: Kina.

Dette er eksklusivt rapportert av kilder som Reuters har konsultert, som opplyser at minst 15 av Microsofts filialer og joint ventures i Kina har stengt dørene i løpet av de siste årene, og at selskapet faktisk allerede i 2023 hadde vurdert å trekke seg helt ut av landet på grunn av de dårlige økonomiske resultatene fra virksomheten der. På det tidspunktet utgjorde den estimerte fortjenesten fra Kina 1,5 prosent av den årlige totalen.

Andre amerikanske teknologigiganter med betydelig virksomhet i Kina vurderer også på nytt sin tilstedeværelse i landet på grunn av geopolitiske spenninger. Apple planlegger å produsere de fleste av iPhone-ene de selger til amerikanske forbrukere i India innen utgangen av 2026, mens Elon Musk forrige måned avviste rapporter som antydet at Tesla vurderte å skille ut sin virksomhet i Kina. Amerikanske selskaper som opererer i Kina har lenge klaget over ulike vilkår, og deres tillit har blitt ytterligere svekket av forverringen i forholdet mellom Kina og USA.