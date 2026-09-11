Ifølge rapporter utgjør salget av spillplater rundt 35 % av alle de nyeste eksklusive titlene til PlayStation 5
Kanskje er ikke markedet så vanvittig digitalt fokusert som Sony vil ha oss til å tro.
Da Sony kunngjorde sin beslutning om å slutte å produsere fysiske plater for kommende PlayStation 5-spill – et tiltak som trer i kraft i januar 2028 – førte det til stor opprør i store deler av brukerfellesskapet, selv om det var en beslutning som så ut til å være på vei før eller senere, med tanke på det stadig voksende markedet for digitale spill.
Kanskje har Sony imidlertid vært litt for rask med denne beslutningen, for i en ny rapport fra Alinea Analytics er inntektsfordelingen for Sonys egne spill siden 2022 blitt offentliggjort, og dataene avslører at alle prosjekter unntatt ett har solgt mellom 32 % og 47 % av eksemplarene sine via fysiske medier.
Rapporten nevner syv spill og belyser både fordelingen mellom fysiske og digitale utgaver, men også deres samlede inntekter. Du kan se hele oversikten oppsummert nedenfor.
- Marvel's Spider-Man 2 – 65 % digitalt, 35 % fysisk, 1,2 milliarder dollar i inntekter
- Ghost of Yotei – 62,4 % digitalt, 37,6 % fysisk, 400 millioner dollar i inntekter
- Astro Bot – 53,2 % digitalt, 46,8 % fysisk, 275 millioner dollar i inntekter
- Helldivers II – 91,7 % digitalt, 8,3 % fysisk, 235 millioner dollar i omsetning
- Stellar Blade – 56,7 % digitalt, 43,3 % fysisk, 185 millioner dollar i omsetning
- Rise of the Ronin – 67,7 % digitalt, 32,3 % fysisk, 152 millioner dollar i omsetning
- Death Stranding 2: On the Beach – 58,2 % digitalt, 41,8 % fysisk, 129 millioner dollar i omsetning
Selv om dette absolutt ser lovende ut for fysiske medier, tar det ikke hensyn til virkningen produksjon og distribusjon har – to områder som det digitale i stor grad kan unngå, og som dermed kan føre til høyere omsetning.
Tror du Sony har vært for rask med å trekke seg tilbake fra fysiske medier?