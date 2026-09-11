Ifølge rapporter utgjør salget av spillplater rundt 35 % av alle de nyeste eksklusive titlene til PlayStation 5

HQ

Da Sony kunngjorde sin beslutning om å slutte å produsere fysiske plater for kommende PlayStation 5-spill – et tiltak som trer i kraft i januar 2028 – førte det til stor opprør i store deler av brukerfellesskapet, selv om det var en beslutning som så ut til å være på vei før eller senere, med tanke på det stadig voksende markedet for digitale spill.

Kanskje har Sony imidlertid vært litt for rask med denne beslutningen, for i en ny rapport fra Alinea Analytics er inntektsfordelingen for Sonys egne spill siden 2022 blitt offentliggjort, og dataene avslører at alle prosjekter unntatt ett har solgt mellom 32 % og 47 % av eksemplarene sine via fysiske medier.

Rapporten nevner syv spill og belyser både fordelingen mellom fysiske og digitale utgaver, men også deres samlede inntekter. Du kan se hele oversikten oppsummert nedenfor.



Marvel's Spider-Man 2 – 65 % digitalt, 35 % fysisk, 1,2 milliarder dollar i inntekter



Ghost of Yotei – 62,4 % digitalt, 37,6 % fysisk, 400 millioner dollar i inntekter



Astro Bot – 53,2 % digitalt, 46,8 % fysisk, 275 millioner dollar i inntekter



Helldivers II – 91,7 % digitalt, 8,3 % fysisk, 235 millioner dollar i omsetning



Stellar Blade – 56,7 % digitalt, 43,3 % fysisk, 185 millioner dollar i omsetning



Rise of the Ronin – 67,7 % digitalt, 32,3 % fysisk, 152 millioner dollar i omsetning



Death Stranding 2: On the Beach – 58,2 % digitalt, 41,8 % fysisk, 129 millioner dollar i omsetning



Selv om dette absolutt ser lovende ut for fysiske medier, tar det ikke hensyn til virkningen produksjon og distribusjon har – to områder som det digitale i stor grad kan unngå, og som dermed kan føre til høyere omsetning.

Tror du Sony har vært for rask med å trekke seg tilbake fra fysiske medier?