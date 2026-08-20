Ifølge Sør-Korea antas Nord-Korea å ha mellom 80 og 120 atomstridshoder

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Ifølge rapporter fra Sør-Koreas etterretningstjeneste antas Nord-Korea å ha mellom 80 og 120 bruksklare atomstridshoder, sa Sør-Koreas forsvarsminister Ahn Gyu-back på en pressekonferanse.

Dagen før hadde USAs president Donald Trump hevdet at Nord-Korea hadde 57 svært kraftige atomstridshoder. Den sørkoreanske ministeren bemerket ganske enkelt at «tallene virker noe forskjellige», ifølge Reuters. Trump kom med denne kommentaren i Det hvite hus onsdag mens han diskuterte den nordkoreanske lederen Kim Jong Un og sine planer om å møte ham senere i år.

Ahn uttalte at Sør-Korea vil fortsette å stole på USAs atomvåpenparaply, i tråd med den antikjernefysiske politikken som Seoul lenge har ført. «Vi kan ikke utvikle atomvåpen. Vi bør heller ikke godta utplassering av taktiske atomvåpen fra USA», sa ministeren.