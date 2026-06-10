Ifølge spillregissøren var Phranque the Cube en av de første figurene Cory Barlog skisserte for « God of War: Laufey »

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Mens mye av kunngjøringen om God of War: Laufey ble møtt med stående ovasjoner fra fansen av serien, var det én ting som fikk kritikk fra alle kanter av internett, og det var inkluderingen av Jack Quaid-kuben, også kjent som Phranque. Kubens kvikke dialog, det merkelige ved å ta den med, og det faktum at den ikke ser ut til å være basert på noen mytologi, førte til mange forskjellige kritiske røster.

Spillregissøren Ariel Lawrence sier imidlertid at Phranque er nøkkelen til « God of War: Laufey », på en måte som vil bli tydelig når vi selv spiller spillet. «Da jeg kom tilbake til teamet, var de to karakterene som faktisk ble startet med Corey [Barlog] både Faye og Phranque,» sa hun i et intervju med YouTuber FlowGames (via Wccftech).

«Både Phranque og Rue er veldig viktige, både som kampassistenter som supplement til Faye, men også når det gjelder bevegelse og oppgaveløsning, og bare nytten av dem begge og hva de kan gjøre i de formene de har. Så, for Phranque, som en kosmisk gelékube, har det definitivt vært spennende for teamet å tenke på hvordan vi kan bruke ham i visse deler av verden, bare når det gjelder designarbeidet for oss,» fortsatte Lawrence.

Det er lett å forestille seg hvordan en stor kube kan være nyttig mekanisk sett. Phranque kan være en plattform mellom områder, eller en fjærende hoppepute som lar oss nå større høyder. Vi har allerede sett hvordan han kan brukes i kamp, ved å ramme fiender mens han slår seg vei over slagmarken. Alt dette høres bra ut, men det løser kanskje ikke den vitsetrøttheten mange fans opplever, og når man ser en eksentrisk kube med stemmen til en av de mest vitsete fyrene som finnes, kan man forstå hvor noe av kritikken kommer fra.