Ifølge Verdens helseorganisasjon dør 1,5 millioner mennesker hvert år av utrygg mat.

HQ

Verdens helseorganisasjon har uttalt at mat som er forurenset med skadelige bakterier, virus, parasitter eller kjemikalier dreper 1,5 millioner mennesker over hele verden hvert år, og at små barn er mest berørt, som rapportert av NDTV og YLE.

Etter å ha analysert data fra 194 land mellom 2000 og 2021, fant WHO ut at 886 millioner mennesker hvert år blir syke av en sykdom relatert til å spise utrygg mat. Risikoen for sykdom er nesten tre ganger høyere for barn under fem år. Og selv om antallet matbårne sykdommer totalt sett har gått ned siden 2000, er det fortsatt store regionale forskjeller.

Afrika og Sørøst-Asia alene står for nesten 75 % av alle matbårne sykdommer og 60 % av dødsfallene på verdensbasis. I 2021, med anslagsvis 860 millioner tilfeller, var det biologiske farer som bakterier og virus som forårsaket de aller fleste matbårne sykdommene.

Svelging av kjemikalier stod for en uforholdsmessig stor andel av dødsfallene. De viktigste ikke-biologiske årsakene til matbårne dødsfall var arsenikk- og blyforgiftning.

"Dataene viser at matbårne sykdommer ikke bare er vedvarende, men at de forverres av klimaendringene, som øker risikoen for forurensning, og av antimikrobiell resistens, som gjør det vanskeligere å behandle infeksjoner", som WHOs fagansvarlige for mattrygghet, Yuki Minato, uttalte.