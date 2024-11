Iga Świątek, ATPs nr. 2, tester positivt for forbudt stoff

HQ

Iga Świątek, polsk tennisspiller og nåværende ATP nr. 2, har testet positivt på det forbudte stoffet TMZ (trimetazidin). Den positive prøven ble funnet i en prøve tatt utenfor konkurranse i august i fjor, og har siden da vært gjenstand for ITIA-prosedyrer.

International Tennis Integrity Agency (ITIA) aksepterte Świąteks uskyldserklæring, og konkluderte med at den positive prøven var forårsaket av en forurensning av en annen ikke-reseptbelagt medisin som spilleren tok på grunn av søvnproblemer og jetlag, som i Polen er en regulert medisin.

Den 25 år gamle spilleren, som har vunnet fem Grand Slams og en bronsemedalje i Paris i fjor sommer, beskrev det som "den verste opplevelsen i mitt liv" i et innlegg på Instagram.

"Den eneste positive dopingprøven i karrieren min, som viste et utrolig lavt nivå av et forbudt stoff jeg aldri hadde hørt om før, satte spørsmålstegn ved alt jeg har jobbet så hardt for i hele mitt liv. Både jeg og teamet mitt måtte takle enormt stress og angst".

Świątek er glad for at alt nå er blitt forklart og at han har fått en renvasket tilstand. "Jeg vil være åpen med dere, selv om jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt. Av respekt for fansen min og publikum deler jeg alle detaljene om denne lengste og tøffeste turneringen i karrieren min. Mitt største håp er at dere vil bli hos meg".

Etter at hun ble funnet uskyldig, har hun fått den laveste straffen: en måned uten å spille, som med tilbakevirkende kraft omfatter de ukene hun var midlertidig straffet i september i fjor, så det meste av straffen er allerede dekket.

Iga Świąteks sak har noen likhetstrekk med Sinner

Saken har likhetstrekk med den positive dopingprøven på Jannik Sinner, nåværende nr. 1, som også ble funnet uskyldig for doping under Indian Wells i år: dommen var at det var utilsiktet, men noen spillere tvilte på saksbehandlingen.

"Denne saken er en viktig påminnelse for tennisspillere om det strenge ansvaret som følger av Verdens antidopingkodeks og viktigheten av at spillerne nøye vurderer bruken av kosttilskudd og medisiner", sier ITIA i en uttalelse.