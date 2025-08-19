Gamereactor

Sport

Iga Świątek beviser at hun kan vinne på alle underlag da hun tar seieren i Cincinnati mot Paolini

Iga Świątek klatrer til andreplass i verden etter å ha vunnet Cincinnati og Wimbledon i år.

Iga Świątek startet sesongen med noen skuffende toner, men har blitt stadig bedre i år og har vunnet to majortitler (nesten) på rad: Wimbledon i forrige måned og Cincinnati Open i går kveld, da hun slo sjetteseedede Jasmine Paolini i strake sett: 7-5, 6-4. Denne gangen var det vanskeligere enn i Wimbledon (da hun på forbløffende vis slo Amanda Anisimova 6-0, 6-0), noe som sannsynligvis gjorde seieren mer givende, ettersom hun får selvtillit.

En viktig faktor er at Swiatek, som pleide å dominere på grus, tapte i semifinalen i Roland Garros, noe som brøt en seiersrekke. Hun vant ikke noen tittel på grus i år. Nå har hun imidlertid vunnet Grand Slam-turneringen på gress i London, og nå har hun vunnet Masters 1000 på hardbane, noe som etterlot henne "litt sjokkert".

"Takk [til laget mitt] for at de har tvunget meg til å bli en bedre spiller og lære meg å spille på alle disse raskere underlagene, sa polakken, som passerte Coco Gauff som nummer 2 i verden. I mellomtiden rykker rivalen Jasmine Paolini opp til 8. plass i verden, og selv om hun fortsatt ikke har klart å slå Swiatwk en eneste gang på fem kamper, presset hun Swiatek til det ytterste, noe som lover godt for fremtiden.

