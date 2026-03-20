Iga Swiatek utslått i sin debutkamp i en WTA-turnering for første gang siden 2021, i 74 turneringer

Iga Swiatek tapte andreplassen på WTA-rankingen til Indian Wells-finalisten Elena Rybakina, og har lidd et nytt slag i Miami Open: Hun tapte i åpningskampen i turneringen, første gang hun taper i debuten etter 74 WTA-turneringer, med start i WTA Finals 2021.

Swiatek, som fikk en bye til den andre runden av turneringen, tapte for en landskvinne, 34 år gamle Magda Linette, som er rangert som nummer 50 i verden. Det var et sjokk, for hun vant det første settet 1-6, men tapte deretter de to påfølgende settene, og endte 1-6, 7-5, 6-3 i andre runde av turneringen.

Swiatek sa etter kampen at hun ikke har "følt slike ting på fem år", og at hun hadde sluttet å gjøre noe bra taktisk i andre og tredje sett. "Jeg skal bare fortsette å jobbe og prøve å få noe positivt ut av treningene ... og prøve å finne ut av det ."

Etter å ha slått Swiatek, skal Linette møte Alexandra Eala, som har vunnet to av deres tre dueller.