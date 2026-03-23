Iga Swiatek bryter med trener Wim Fissette etter skuffende sesongstart

Iga Świątek, som er rangert som nummer tre i verden (og nylig tapte en plass til Elena Rybakina), har hatt en skuffende sesongstart og har ikke kommet lenger enn til kvartfinalen i de fire turneringene hun har spilt i 2026. Senest ble hun slått ut i andre runde, og i sin debutkamp, i Miami Open av landsmannen Magda Linette. Det var første gang på 74 turneringer at hun ble slått ut i første runde.

Som et resultat har den 24 år gamle polske spilleren skilt seg fra treneren Wim Fissette, som hun hadde jobbet med siden oktober 2024. I løpet av det siste halvannet året har Swiatek vunnet tre WTA-titler i single, inkludert sin første Wimbledon-tittel og sin sjette Grand Slam-tittel totalt.

"Miami var en utfordring for meg. Jeg føler skuffelse, bitterhet og ansvar for prestasjonene mine på banen, selvfølgelig. Jeg har også lært mye viktig, og jeg tror det er veldig menneskelig", sier Swiatek.

"Når det er sagt, har jeg etter mange måneders samarbeid med treneren min, Wim Fissette, bestemt meg for å gå en annen vei. Det var en intens tid full av utfordringer og mange viktige erfaringer. Jeg er takknemlig for hans støtte, erfaring og alt vi har oppnådd sammen - inkludert en av mine største idrettsdrømmer", forklarte Swiatek, med henvisning til Wimbledon-seieren.

I sitt eget innlegg skrev Fissette at det var "en fin historie" å møte Iga for første gang i 2018 etter at hun hadde vunnet Wimbledon for juniorer, og syv år senere vinne Wimbledon sammen, men erkjente at partnerskapet ikke levde opp til forventningene deres.

"Vi både ønsket og jobbet for mer, men delte viktige øyeblikk og lærdommer. Iga, nå ønsker jeg deg lykke til og suksess i det som kommer. Det er jeg sikker på at du vil få."