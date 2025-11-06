Gamereactor

Iga Swiatek er ute av WTA Finals, Keys' erstatter slått av Rybakina

Anisimova og Rybakina er de første semifinalistene i WTA Finals 2025.

Iga Swiatek er ute av WTA Finals etter å ha tapt for Amanda Anisimova på onsdag, 6-7 (3-7) 6-4 6-2. Verdenstoeren har tidligere tapt for Elena Rybakina, og hennes eneste seier kom mot Madison Keys, som trakk seg i siste øyeblikk av turneringen på grunn av en virussykdom.

Keys, som tapte de to første kampene, måtte trekke seg i siste øyeblikk på grunn av sykdom. Den første reservespilleren, Mirra Andreeva, valgte å ikke spille da hun ikke følte seg i form for konkurransen. Ekaterina Alexandrova, nummer 10 i verden, ble erstattet i den siste gruppespillkampen mot Rybakina på onsdag, og tapte 6-4, 6-4.

Dette betyr at de første semifinalistene er Amanda Anisimova (nr. 4 i verden) og Elena Rybakina (nr. 6 i verden). I dag, torsdag 6. november, avgjøres de øvrige semifinalistene i kampene mellom Jessica Pegula og Jasmine Paolini (kl. 15.00 norsk tid) og Aryna Sabalenka og Coco Gauff (kl. 16.30 norsk tid).

