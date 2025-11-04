Iga Swiatek slått ut av Rybakina i WTA-finalen, Madison Keys eliminert
Madison Keys er den første spilleren som er eliminert fra WTA Finals.
Australian Open-vinner Madison Keys (nr. 7 i verden) og Wimbledon-vinner Iga Swiatek (nr. 2 i verden) måtte se seg slått mandag i WTA Finals i Ryadh, sesongens siste turnering med årets åtte beste spillere. Keys var den første som ble slått ut av WTA Finals, etter at hun også tapte sin første kamp mot Swiatek.
I den gruppen fra WTA Finals ble den kasakhstanske spilleren Elena Rybakina den første til å kvalifisere seg til semifinalen, etter å ha slått Swiatek 3-6, 6-1, 6-0, etter at polakken gjorde 36 uprovoserte feil. Samtidig kan amerikanske Amanda Anisimova, som slo landsmannen Keys i går, fortsatt kvalifisere seg i morgen onsdag i den siste kampen fra denne gruppen: Vinneren av duellen mellom Swiatek og Anisimova vil gjøre Rybakina selskap i semifinalen.
WTA Finals kommende kamper
Onsdag 4. november
- Coco Gauff mot Jessica Paolini: 15:00 CET
- Aryna Sabalenka mot Jessica Pegula: 16:30 CET
Torsdag 5. november
- Elena Rybakina mot Madison Keys: 15:00 CET
- Iga Swiatek mot Amanda Anisimova: 16:30 CET