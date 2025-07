Iga Swiatek vinner en overlegen Wimbledon-finale over Anisimova med 6-0, 6-0

HQ

Wimbledon-finalen i damesingle bød ikke på mange overraskelser: I en sjelden 57-minutters finale dominerte Iga Swiatek kampen fra start til slutt, og endte 6-0, 6-0 mot Amanda Anisimova. Den polske spillerens første Wimbledon-seier, og første tittel siden Roland Garros-seieren i fjor.

Det har ikke vært et enkelt år for Swiatek, men med Sabalenka ute av bildet klarte hun å ta sin andre 6-0, 6-0-seier i en Grand Slam-finale i den åpne æraen, og forbedret rekorden sin til seks seire og ingen tap i store finaler.

En stor skuffelse for Anisimova, men alt i alt en flott prestasjon for amerikaneren, som neste uke vil nå topp 10 i WTA for første gang i karrieren, og som også vant sin første seier over en verdensener, Aryna Sabalenka, i semifinalen.