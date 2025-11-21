Iggy Pop gir stemme til en radio-DJ-hund i Rockbeasts

HQ

I det etterlengtede musikalske management-RPG-spillet Rockbeasts vil spillerne støte på alle slags antropomorfe rock and roll-figurer, og spennende nok vil noen av dem til og med ha stemmer fra kjente og ikoniske stjerner fra musikkverdenen. Et eksempel på dette er Iggy Pop, der den amerikanske rockestjernen vil dukke opp i spillet i form av en radio-DJ som tilfeldigvis også er en hund.

Vi snakket med utvikleren Licht Hunds komponist og lyddesigner Marcin Sonnenberg under DevGAMM i Portugal, der han fortalte oss følgende om landingen av Iggy Pop og innlemmelsen av rockestjernen i spillet.

"Jeg mener, dette var en fantastisk mulighet for oss til å ta med og invitere Iggy Pop til spillet vårt. Og ja, han har en rolle i fortellingen. Han spiller en versjon av seg selv i spillet. Det er som en radio-DJ som er..." kreativ leder og administrerende direktør Bartosz Pieczonka skyter inn, "han er en hund." Sonnenberg fortsetter: "Ja, han er en hund. Han er på en måte en karakter som driver fortellingen fremover på visse punkter med intervjuet sitt i radioen."

Vi kom også kort inn på spillets kunststil, og hvordan den er inspirert av 90-tallets animasjon og til og med sitcoms fra den tiden. Pieczonka utdypet dette.

"Vi ønsket å få dette spillet til å føles som en 90-talls animasjon. Vi ville at spillet skulle føles som... Vi henter definitivt inspirasjon fra sitcoms som Seinfeld, Friends. Jeg ville ha den stemningen av... ...Beavis og Butt-Head også. I tegnestilen, i utseendet osv. Og vi ville ha dyr, for det vi siktet mot var å ha karakterer som er umiddelbart tilgjengelige. Så du umiddelbart forstår hvem denne fyren er. Så vi har en bassist som er en havabbor. Og han er en fisk. Og du ser med en gang at han er tafatt, litt sjenert og ser rar ut. Og det visuelle hjelper oss med å formidle alle karakterene i spillet. Hvis du møter en gretten katt, vet du med en gang at han kommer til å være en gretten katt som eier en platebutikk. Og han liker ikke at folk rører platene hans. Og alt må være ryddig og i orden.

"Så det hjalp oss virkelig med å bygge videre på disse karakterene og formidle den verdenen med 90-tallsstemningen. Vi vil at alt skal føles autentisk. Vi vil at folk skal føle at de spiller et spill som ser ut som en animasjonsserie, men det er fortsatt et spill. Så det er massevis av mekanikk, massevis av ting å gjøre. Det er ikke bare å gå gjennom dialoger. Og jeg tror at når du setter deg ned og spiller det, blir det magisk at du faktisk er i denne verdenen og opplever den. Og ser alle disse karakterene."

Du kan se hele intervjuet med Licht Hund nedenfor, og hvis du vil vite mer på Rockbeasts, kan du gå hit for å lese om spillets inspirasjon og hva slags musikk det vil by på.