IGN-eier Ziff Davis saksøker OpenAI

HQ

Digital medieutgiver Ziff Davis saksøker OpenAI og hevder at AI-selskapet har gjort seg skyldig i brudd på opphavsretten. Saksøkerne inkluderer Ziff Davis, IGN og Everyday Health Media.

I søksmålet, som først ble rapportert om av The New York Times og ble innlevert til en føderal domstol i Delaware, hevder Ziff Davis at millioner av artikler laget av Ziff Davis 'mange publikasjoner ble ulovlig brukt til å trene boten ChatGPT.

I søksmålet hevdes det at OpenAI "med vilje og ubarmhjertig har reprodusert eksakte kopier og skapt derivater av ZiffDavis-verk uten Ziff Davis' tillatelse". I et svar til Reuters uttalte en talsperson for OpenAI at AI-modellene er "trent på offentlig tilgjengelige data og basert på rettferdig bruk".

Etter hvert som AI fortsetter å øke, og flere roboter blir trent i grumsete farvann, er denne saken som involverer Ziff Davis bare én av en rekke søksmål som dukker opp mot AI-selskaper når de prøver å trene opp flere chatboter.

Dette er en annonse: