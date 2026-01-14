IKEA har kanskje laget den vakreste billige Bluetooth-høyttaleren du noensinne har sett

HQ

SolSkydd kommer som standard i grått, men den er også tilgjengelig i et fantastisk nytt mønster som gjør den til et kunstverk.

Den kommer i tre størrelser: 19 cm, 29 cm og 45 cm, der den midterste modellen er bærbar.

Selv om prisene starter ganske billig, bare litt over €50, tilbyr de full Spotify-støtte, og både en veggbrakett og et stativ er inkludert.

En ting å merke seg er at IKEA har valgt å begrense lydnivået for alle tre modellene: mindre enn 82 dB maks for de to minste versjonene, og 89 dB for den største.

Den leveres foreløpig i grått som standard, men kan også fås i en flott oransje/brun kombinasjon, eller i en grønn versjon med et annet mønster i vintage-design.

IKEA