IKEA introduserer en ny følgesvenn til The Elder Scrolls V: Skyrim

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IKEA har lenge vist stor interesse for spill, og forrige måned så vi et tydelig bevis på dette i form av et samarbeid med Xbox om en hel kolleksjon med overraskende kule gadgets. Nå er de i gang igjen, og denne gangen har de kommet opp med noe morsomt i samarbeid med... Skyrim.

IKEA har lansert en mod for « The Elder Scrolls V: Skyrim i form av en Kallax-bokhylle som følger deg på eventyrene dine. Høres det rart ut? Det er det, og moden er faktisk ganske godt laget:

«Med nye gjenstander, oppdrag, fangehull og selvfølgelig Kallax, en følgesvenn med full stemme som skal bære byrdene dine, enten du har sverget troskap eller ikke.»

Denne følgesvennen skal visstnok «bringe IKEs oppbevaringsvisdom rett inn i inventaret ditt», og vi har til og med en trailer for Kallax Storageborn som du kan se nedenfor.