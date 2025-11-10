IKEA lanserer 21 nye smarthusprodukter, alle med Matter-støtte

HQ

IKEA er på vei inn i en verden av smarte husholdningsapparater. Nå har innredningsselskapet avduket en ny kolleksjon med produkter som spenner over en rekke ulike typer og alternativer, og som skal gjøre det mulig for deg å ta bedre kontroll over hjemmet ditt.

Alle enhetene skal være Matter-kompatible, noe som betyr at de skal fungere med smarthusprogramvare fra store selskaper. Når det gjelder produktene som tilbys, kan vi forvente fire alternativer av dekorative pærer som deretter deles inn i 12 mer presise alternativer. I tillegg kommer fem smarte sensorer som kan bidra til å overvåke bevegelse, luftkvalitet, luftfuktighet og vannlekkasje, før det til slutt kommer ytterligere fire fjernkontroller og plugger som gjør det enklere å styre vanlige, ikke-smarte lamper og gjenstander.

Dette er bare første fase av IKEAs smarthjem-sortiment, og vi kan forvente oss flere og flere produkter etter hvert, blant annet produkter som er "enklere å bruke og rimeligere enn de eksisterende". Nøyaktig pris og lanseringsdato for hvert produkt vil avhenge av det aktuelle markedet.