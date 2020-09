IKEA lanserer gaming-møbler i samarbeid med Asus ROG

Du ser på Annonser

De seneste årene har møbelgigantetn IKEA innledet flere artige samarbeid med for eksempel LEGO, Sonos og Adidas, og nå meddeles det at de er i gang med et nytt et. Denne gangen er det Asus Republic of Gamers (ROG) de skal samarbeide med ved å utvikle et utvalg budsjettvennlig gaming-møbler og utstyr for å "bringe gaming-opplevelsen hjemme til et nytt nivå".

Vi kan se fram mot rundt 30 ulike produkter som først lanseres i Kina allerede den 3. februar. Resten av verden må vente litt, og først i oktober neste år er det vår tur.