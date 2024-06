IKEA vil betale deg for å spille Roblox

HQ

Vi tuller ikke, IKEA åpner en offisiell butikk i Roblox og er for tiden i ferd med å ansette personer til å jobbe i denne butikken, en rolle som faktisk vil betale folk for å spille metaspillet og administrere og holde oversikt over den virtuelle butikken.

Alt dette vil skje gjennom The Co-Worker Game, som vil være et virtuelt univers som debuterer i Roblox den 24. juni. Ifølge pressemeldingen gir dette "spillerne muligheten til å oppleve IKEAs unike tilnærming til karriere, der ikke-lineære karrierereiser er normen og sideforflytninger på tvers av avdelinger er vanlig."

Det er offisielt åpent for søknader til stillingen fra og med nå, og søknadsfristen er 16. juni. Det vil bli tilbudt 10 roller, og vi får vite at "søkerne vil kunne bruke ferdighetene sine, hjelpe kunder og bli forfremmet til å flytte avdelinger, akkurat som i den virkelige verden."

For å få rollen må søkerne bestå et virtuelt intervju som arrangeres mellom 14. og 18. juni. Det er uklart hva lønnen vil være for denne virtuelle IKEA-rollen.

Dette er en annonse: